Bewolkte dag in Woerden

Explosief in brievenbus, maar Utrechtse Geuzenwijk slaapt lekker door: ‘Knalt wel vaker iets hier’

De politie heeft sporenonderzoek gedaan nadat in de nacht van zondag op maandag een explosief voor schade zorgde in de Utrechtse Sonoystraat. Buurtbewoners gaan er vanuit dat baldadigheid de aanleiding is. ,,Er knalt hier wel vaker wat, de ene keer wat harder dan de andere keer.”