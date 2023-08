Bewoners benieuwd of gemeente nu wél achterste van tong laat zien over eilandjes bij Hof van Harmelen

De tijd dat leraren alleen maar voor de klas staan is voorbij: zo verandert het werk van Robert en Niels

Een robot voor de klas? Dat zien we misschien nog niet voor ons. Maar het werk van docenten verandert. Die krijgt meer een coachende rol, is de overtuiging van Robert Krens (36) en Niels Vroege (29). Zij geven les op mboRijnland en staan allang niet meer alleen voor de klas, ze delen hun lesstof inmiddels ook via YouTubefilmpjes of podcast.