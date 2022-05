Bewoners gasloze woningen Woerden voelen zich niet gehoord door gemeentebestuur: ‘Hoe moet dat straks?’

Dankzij boze brief aan Rob Jetten praat Tweede Kamer over hoge energiere­ke­nin­gen Woerdena­ren

De Tweede Kamer praat binnenkort over de torenhoge energietarieven voor huishoudens die al jaren van het gas af zijn. Een groep bewoners uit de Woerdense wijk Waterrijk heeft minister Rob Jetten een boze brief geschreven. Deze brief wordt besproken in de Kamer.

20 april