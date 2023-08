Bewoners klagen dat kraanwater naar chloor smaakt: ‘Nemen dit soort meldingen uiterst serieus’

jubileum Cor staat al 20 jaar op de markt in Woerden: ‘Het is niet zomaar kaas verkopen, het is het verhaal vertellen’

Een warenmarkt vol streekproducten. ,,Onze kracht is dat we elke week, het hele jaar door op het Kerkplein in Woerden te vinden zijn. Het publiek hoeft niet na te denken of we er zijn, de markt is er elke zaterdag’’, zegt een van de mensen van het eerste uur, Cor Janmaat.