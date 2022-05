Bewoners Oudewater die woning zoeken krijgen voortaan voorrang bij nieuwbouwprojecten

De VVD, Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP hebben dat opgenomen in hun donderdag gepresenteerde coalitieakkoord. Het is een van de punten om iets te doen aan de woonsituatie in de IJsselstad.

,,Ook willen we mensen die in hun eentje of met z’n tweeën in een te groot huis wonen, stimuleren om door te stromen naar een beter passende woning’’, zeggen de partijen. Ze zeggen ook welwillend te staan tegenover ‘innovatieve woonvormen’, zoals tiny houses en een ‘knarrenhof’, een hofje waar ouderen bij elkaar een oogje in het zeil houden en elkaar helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Voor wie baalt van het vele autoverkeer in de binnenstad, is er goed nieuws. Een deel van het centrum wordt op donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag autovrij. Het gaat om de Visbrug en onder andere de Korte Havenstraat en Peperstraat. ,,Dat schept ruimte voor voetgangers, fietsers en terrassen”, zeggen de drie coalitiepartijen.

Zwaar verkeer

Ze willen ook de hoeveelheid zwaar vrachtverkeer in de binnenstad en het buitengebied verminderen. ,,Het zware verkeer zorgt voor onveilige situaties in het centrum en de wegen in het buitengebied zijn niet op dit zware verkeer berekend.’’ Om de verkeersveiligheid te verbeteren laten de drie partijen ook onderzoeken of op de buitenwegen de maximumsnelheid omlaag kan. ,,Dan geven navigatiesystemen vanzelf een snellere route via hoofdwegen aan.’’

In het akkoord wordt gezegd dat de in maart aangekondigde sluiting van de Goejanverwelleschool in Hekendorp voor de drie partijen nog geen gelopen race is. Er komt, zeggen ze, een ‘stevige poging om dit scenario af te wenden’. Mocht de sluiting toch doorgaan, komt de grond beschikbaar voor woningbouw.

