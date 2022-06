Bewoners Oudewater overvallen door bouwplan hertenparkje: ‘Onze rustige groene buurt verdwijnt’

Tijdens een onlangs gehouden presentatie over de plannen ontdekten ze tot hun grote verbazing dat zonder overleg en inspraak een volledig nieuw bouwplan is ontwikkeld voor het terrein, schrijven de bewoners in een brief aan het college en gemeenteraad.

In het nieuwe plan komen meer appartementen dan oorspronkelijk de bedoeling was en komt het nieuwe bouwproject ook op een andere plek te staan, aldus de bewoners. ‘Dit alles is gepresenteerd als een voldongen feit waarbij er op geen enkele manier een mogelijkheid is om mee te denken over de bouwplannen.’