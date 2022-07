Bewoners protesteerden tegen grote reclamezuil en krijgen nu twee kleine schermen

Ze staan op de Wulverhorstbaan en de Steinhagenseweg, twee belangrijke in- en uitvalswegen van Woerden. Plekken, waar bewoners er geen hinder van kunnen ondervinden. Dat was anders met de reclamemast, die Infozuil Nederland in eerste instantie bij de bovengenoemde kruising wilde plaatsen. Nog voordat die er stond, trokken omwonenden, gesteund door de politiek, aan de bel.

Een infozuil op de kruising Hollandbaan-Waardsebaan zou in de ogen van de omwonenden de Hollandbaan een uitstraling geven dat het ‘om een grote verkeersweg gaat, terwijl het nog steeds een weg is die door een wijk loopt’.

Daarnaast waren de bewoners niet blij met het continue verlichte scherm met verspringend beeld. Op de reclamezuil is 24 uur per dag informatie te zien van de gemeente, afgewisseld met reclame.

Volledig scherm De twee nieuwe reclamezuilen, waaronder die aan de Steinhagenseweg, zijn donderdag geplaatst. © Rianne dan Balvert

Europabaan

Hoewel de vergunning voor de omstreden zuil al was afgegeven, ging Infozuil Nederland in gesprek met de gemeente. ,,De zuilen zijn er voor de bewoners. We willen dan ook niet dat omwonenden er last van gaan hebben”, legt Ingrid Kamer van het Woerdense bedrijf uit.

In overleg met de gemeente is besloten dat de ene grote omstreden zuil vervangen mocht worden door twee kleinere, op plekken waar bewoners er geen last van kunnen hebben. De beide schermen zijn de ’kleinere zusjes’ van de infozuil aan de Europabaan. De ledschermen zijn 3 vierkante meter groot. De beide zuilen zijn 4,5 meter hoog. Die aan de Europabaan is 6 meter hoog.

Infozuil Nederland heeft in de regio inmiddels meer dan 30 van dergelijke zuilen langs wegen staan.

