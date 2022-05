Bewoners snappen niets van proef Woerden om minder te maaien: grasmaaier komt tóch voorbij

Zoals deze maandag in het Molenvlietpark. ,,Mensen spreken er zelfs de medewerker op de maaimachine er op aan. Die verwijst ze door naar ons’’, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,En niet alleen over het maaien hier, maar ook op andere plekken komen tientallen telefoontjes binnen bij de gemeente en ook boze reacties op social media.’’

De maaiproef werd begin mei aangekondigd. Een maand lang worden verschillende bermen in Woerden niet gemaaid. Goed voor de bloemetjes en de bijtjes. Afhankelijk van de resultaten wordt de proef of nog verlengd, of breder uitgerold.

Gazons worden gewoonlijk van het voorjaar tot in het najaar bijna wekelijks gemaaid. Daar komt deze maand dus verandering in. De grasmaaier blijft niet overal weg. In de stad gaat het om veertien bermen en plantsoenen en per dorp is het aantal steeds op de vingers van één hand te tellen. In totaal gaat het om vier procent van het groenareaal in de gemeente.

Trapveldje

De proef werd vooraf aangekondigd via persberichten, op social media en de gemeentelijke informatiepagina. En ook waarom bepaalde plekken toch gemaaid moeten worden en dus niet in aanmerking komen voor de proef. Zoals een trapveldje voor de jeugd. Ook het Molenvlietpark maakt er geen deel van uit, omdat er nogal eens activiteiten zijn. Hoog gras is dan niet gewenst.

,,De boodschap over waar toch gemaaid moet worden is niet overal goed overgekomen’’, aldus de gemeentewoordvoerder. ,,We hebben duidelijk gemaakt dat het om een beperkte proef gaat. Misschien moeten we het nog eens beter over het voetlicht brengen.’’

