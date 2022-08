Bewoners vangen bot: Meijekade mag worden verstevigd

Nieuwbouw of verbouw? Inwoners De Ronde Venen mogen het zeggen in een referendum

De Ronde Venen wil een nieuw gemeentehuis. De vraag is of het huidige aan het Raadhuisplein verbouwd moet worden of dat er een nieuw gebouw moet komen bij het zwembad in Mijdrecht. Inwoners mogen in maart volgend jaar via een referendum hun voorkeur uitspreken.

12:48