Bewoners zijn verkeerslawaai van ontsluitingsweg beu: ‘Er kan niet meer achter in de tuin gezeten worden’

,,De enorme verkeersstroom die iedere dag om 05.00 uur begint en in de middag vanaf 15.30 uur opnieuw op gang komt, veroorzaakt zóveel geluidsoverlast dat er niet meer achterin de tuin gezeten kan worden. Het woon- en leefklimaat is verstoord”, vertelt een van de klagers. De tuinen van de bewoners grenzen aan de Vierbergenweg.

De polderweg naar de A12 is twee jaar geleden aangepakt en is toen voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De omwonenden hadden graag gezien dat dat asfalt geluidsarm was geweest en dat er verkeersremmende maatregelen waren getroffen, maar daarvan was geen sprake. Een gemiste kans, vinden ze.

Toename

De bewoners hebben in een brief aan het stadsbestuur hun verhaal gedaan. Op uitnodiging van een van hen is wethouder Walther Kok dinsdagmiddag ter plekke poolshoogte komen nemen. In een reactie laat hij weten dat hij zich kan voorstellen dat het voor de bewoners niet prettig is om langs de Vierbergenweg te wonen.