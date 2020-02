Bewoonster Carnavalsstraat Oudewater: ‘De hele straat stond vol. Het was gewoon eng’

Kernreac­tor in Woerden: goed plan of gevaarlijk?

16:47 Klinkt goed toch? Heb net een kernreactortje in de achtertuin gezet! In Woerden is met die gedachte gespeeld. Een kleine kerncentrale die de hele regio van energie voorziet. Aardig idee? Of is het spelen met vuur? De voors en tegens.