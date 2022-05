Bezoekers weten parkeergarages Woerden vaker te vinden: ‘Zet eerste uur gratis parkeren gewoon voort’

Het parkeren in de Woerdense parkeergarages wint aan populariteit. Dat is een van de conclusies die de gemeente trekt na een proef met het eerste uur gratis parkeren. Ondernemers zijn er blij mee, maar wordt het ‘gratis uurtje’ ook voortgezet?

De bezoekersaantallen van de parkeergarages in het centrum (Castellum) en die op het Defensie-eiland zijn terug op het niveau van 2019. Dat is goed nieuws. De totale parkeertijd is wel met 9 procent afgenomen. Minder bezoekers dan in 2019 blijven langer dan een uur staan.

De proef met het eerste uur gratis parkeren zou in eerste instantie worden gehouden van 15 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Via dit gebaar hoopte de gemeente wat terug te doen voor de winkeliers, die zwaar zijn getroffen door de lockdown en het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente. Maar vanwege de coronamaatregelen is de pilot vervolgens verlengd tot 1 mei. Inmiddels geldt de maatregel totdat de gemeenteraad een nieuw parkeerbeleid vaststelt.

Een conclusie trekken over het succes van de proef is volgens de gemeente lastig. Er zijn te veel verschillende factoren die de afgelopen jaren het parkeergedrag hebben beïnvloed. Het is dan ook niet duidelijk of de proef - kosten minimaal 20.000 euro per maand - in welke vorm dan ook een vervolg krijgt.

Vervolg

Daarover moet de gemeenteraad nu beslissen. Die kan kiezen uit vier mogelijkheden. De eerste: de proef wordt beëindigd en iedereen betaalt zodra de auto in de parkeergarage wordt neergezet. De tweede: het eerste uur gratis parkeren wordt ingezet in rustige periodes bij wijze van actie. Een derde mogelijkheid is om het eerste uur gratis in te voeren op bepaalde dagen, bijvoorbeeld alleen doordeweeks en niet in de weekenden. En ten slotte kan het eerste uur gratis vervangen worden door het tweede en derde uur gratis parkeren.

De ondernemers in de binnenstad hebben al laten weten dat het hun voorkeur heeft om het eerste uur gratis parkeren, zoals dat nu bestaat, voort te zetten. ,,Wij zouden dat graag permanent ingevoerd zien worden”, zegt de nieuwe voorzitter van Stadshart Woerden, Mathijs van Tuijl.

Het dichtst daarbij ligt de derde optie: het eerste uur gratis op doordeweekse dagen continueren en op weekenddagen beëindigen. Dat sluit ook aan op het feit dat ondernemers merken dat het aantal bezoekers in de weekenden goed aantrekt, maar door de week wat achterblijft. De gemeente gaat het idee met de ondernemers bespreken.

Van Tuijl: ,,Het plan om het tweede en derde uur gratis te maken heeft ook z’n voordelen, met name voor de horeca. Mensen blijven dan langer in de binnenstad. Het gevolg is wel dat ze minder snel naar de stad komen voor kleinere boodschappen.”

Veel ophef

Het nieuwe parkeerbeleid heeft vorig jaar voor enorm veel ophef gezorgd. Spandoeken met ‘fuck autoluw’ hingen in de Wagenstraat. Bewoners hadden ernstige bezwaren tegen de maatregelen die bedoeld waren om de binnenstad autoluw te maken en parkeren op straat aan banden te leggen. Na alle kritiek heeft het gemeentebestuur toen een groot aantal veranderingen doorgevoerd. Een van die veranderingen was dus het eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages.

,,Ik ben er blij mee, hoor. Laat die proef maar voortduren”, zegt Woerdenaar Henk Verbrugge: ,,Als ik grote spullen nodig heb, ga ik met de auto naar de binnenstad. Ik parkeer hem nu in Castellum. Aan een uurtje heb ik wel genoeg om boodschappen te doen”, zegt Henk Verbrugge, die normaal altijd op de fiets naar het centrum gaat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.