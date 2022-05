Bezoekers weten parkeergarages Woerden vaker te vinden

Het parkeren in de Woerdense parkeergarages wint aan populariteit. Dat is een van de conclusies van de gemeente na een evaluatie van de proef met het eerste uur gratis parkeren.

De bezoekersaantallen van de parkeergarages in het centrum (Castellum) en die op het Defensie-eiland zijn terug op het niveau van 2019. Dat is goed nieuws. De totale parkeertijd is wel met 9 procent afgenomen. Minder bezoekers dan in 2019 blijven langer dan een uur staan.

De proef met het eerste uur gratis parkeren zou in eerste instantie plaatsvinden van 15 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Via dit gebaar hoopte de gemeente wat terug te doen voor de winkeliers, die zwaar zijn getroffen door de lockdown en het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente. Vanwege de coronamaatregelen is de pilot vervolgens verlengd tot 1 mei. Inmiddels tot onbetaalde tijd.

Er is geen eenduidige conclusie te trekken over het succes van de proef met het eerste uur gratis parkeren. Er zijn teveel verschillende factoren die de afgelopen jaren het parkeergedrag hebben beïnvloed, meent de gemeente. Het is dan ook niet duidelijk of de proef - kosten minimaal 20.000 euro per maand - in welke vorm dan ook een vervolg krijgt.

