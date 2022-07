Bierglazen, barkrukken en stoelen vlogen in het rond: celstraffen geëist tegen hooligans voor bestormen café

met video Boeren ruimen tóch het veld bij distribu­tie­cen­trum, maar doel is bereikt: lege schappen in supermark­ten

Boeren toonden zich dinsdagochtend nog erg strijdlustig bij de blokkade van het distributiecentrum van Jumbo in Woerden, maar even later was het na ingrijpen van de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie uit met de pret. Maar hun doel was bereikt: veel lege schappen in het Groene Hart.

19:53