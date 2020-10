Bij dit sterrenrestaurant kun je diner afhalen: ‘Geen kaviaar en ganzenlever, maar laagdrempelig’

Nieuwe coronamaat­re­ge­len houdt sporters niet tegen: ‘Ze poetsen hun fitnesstoe­stel alsof het hun auto is’

18 oktober Mogen we nou met zijn vieren tegelijk in de sportschool bodypumpen, of toch met dertig? Na de aankondiging van de nieuwe corona maatregelen krabbelden sportschoolhouders in het Groene Hart zich even achter de oren. Zo ook Kim de Vor van Green Health Center in Bodegraven: ,,Het is constant schakelen, maar we zijn allang blij.”