Bij het kerstdiner van Emily schuiven wildvreemde gasten aan: ‘Samen zorgen we voor minder eenzaamheid’

GOUDEN POLLEPEL Gerechten in deze Franse bistro hebben weinig te maken met Franse keuken (kniesoor die daar op let)

Na een kleine horecastoelendans zit De Bock op het kazerneplein. Het restaurant is een Franse bistro met de uitstraling van een Engelse gastropub. Van de spiegel halen we drie wildgerechten. Bij het vertrek hebben we valangst.

24 december