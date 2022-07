Bijna iedereen op nieuw havosysteem Kalsbeek College Woerden geslaagd

,,Een mooie beloning voor deze nieuwe, succesvolle stroom op onze school’’, zegt Han Koebrugge, locatiedirecteur. Deze leerlingen vervolgen na de zomervakantie hun schoolcarrière in 4-havo. ,,In de eerste vier jaar is de basis voor het havo-niveau gelegd en zijn er havo-vaardigheden aangeleerd. De overstap van mavo naar havo zal hierdoor veel makkelijker verlopen.” Dat de havo-6 op het Kalsbeek College een schot in de roos is, blijkt volgens hem ook uit de cijfers. Van de leerlingen die in 2018 begonnen zijn, gaat tachtig procent door naar de havo.