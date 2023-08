Bijzonder: op deze datum is een blauwe supermaan te zien boven Woerden

Oplossing voor pijn door infuus bij te vroeg geboren baby’s nabij: verpleeg­kun­di­ge Jozua haalt ton binnen

Te vroeg geboren baby’s die in stilte vreselijk pijn lijden door de infusen die hen juist moeten helpen. Dat verpleegkundige Jozua van Duuren hun verhaal vertelde, raakte veel mensen in korte tijd. Het resultaat: de 100.000 euro die nodig was voor de oplossing, was binnen twee weken binnen.