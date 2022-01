Blue Monday om te janken, zo depri? Van deze dingen word je juist blij 😃

‘Ziekenhuis slaat plank mis met zijn plannen’

Woningen bouwen op het terrein van het ziekenhuis in Woerden is prima maar het St. Antonius Ziekenhuis gaat voorbij aan spoedzorg in de regio, zegt Inwonersbelangen. Eerder maakte het ziekenhuis zijn toekomstplannen bekend. De partij vindt dat de ‘plank volledig misgeslagen’ wordt.

16 januari