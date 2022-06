BMW brandt volledig uit in Woerden

Na 12 jaar is Rafael uitgeklust, dus zet hij zijn huis te koop: ‘Hebben de hele woning gestript’

Het huis aan de Ruichthoek in Reeuwijk van Rafael Achtergale en Christina Hjord staat in een woonwijk die eind jaren 60 is ontwikkeld. Dat was goed te zien toen hij de woning kocht. Twaalf jaar later is alles strak en minimalistisch.

24 juni