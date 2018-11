Bo (16) en Maria (15) ontwerpen herfstjurk van échte bladeren

Het kunststukje dient als bijzonder project voor de leerlingen van het Wellant College in Montfoort. ,,In het begin dachten we: waar zijn we aan begonnen?''

De Montfoortse Stekelenburg doet VMBO basis, leerjaar 4, terwijl haar compagnon Baan, afkomstig uit Benschop, in VMBO kader, leerjaar 4 zit.

Wat was de aanleiding om een jurk te maken?

Stekelenburg: ,,We hebben op school het vak prestatietijd. Daarvoor kies je een project waar je een periode van vijf weken aan werkt. Je kunt dan uit allerlei dingen kiezen die je maakt of uitvoert voor een opdrachtgever, die deze uiteindelijk beoordeelt. Zo kun je bijvoorbeeld maaltijden bereiden, dieren verzorgen of een bloemwerk maken. Wij hadden ervoor gekozen om een herfstjurk te maken.''

Volledig scherm Herfstjurk Montfoort © Sharon Nielsen

Hoe kom je daar zo bij?

Baan: ,,Onze opdrachtgever, fotografe Sharon Nielsen, wilde graag een lange jurk hebben met herfstbladeren erop. Zodat ze mooie herfstfoto's kan maken tijdens fotoshoots. Het moest lijken alsof de bladeren uit de lucht op de jurk waren gevallen.''

Er zijn echte bladeren gebruikt. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Baan: ,,We hebben eerst de bladeren gesorteerd op kleur en maat. We zijn op de rok van beneden naar boven gaan werken. We begonnen met grote bladeren en zijn naar steeds kleinere toe gegaan. We hebben alle blaadjes met de hand en naald en draad er opgezet. In het begin dachten we echt: waar zijn we aan begonnen? Wat een werk!''

Stekelenburg: ,,We kregen er gelukkig steeds meer plezier in naarmate de jurk vorderde en vorm kreeg. Toen hij af was, waren we heel trots op hoe hij eruit is komen te zien. Onze opdrachtgever heeft zodoende gave foto's kunnen maken. En tijdens een open avond is hij op school uitgebreid geshowd. Uiteraard heeft het ons een dikke voldoende opgeleverd!''

En nu lonkt voor jullie een grote modecarrière in Parijs of Milaan?

Stekelenburg: ,,Haha, nee. Ik wil na mijn diploma-uitreiking naar de opleiding Styling en Presentatie aan het Nimeto, omdat ik graag binnenhuisarchitect wil worden.''

Baan: ,, En ik wil een kappersopleiding gaan doen. Allebei gaan we op een bepaalde manier dus toch een beetje de vormgevende kant op.''