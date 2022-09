Boek lenen zonder lid te worden van de bieb? Met deze pas kan dat (en dit is hoe het werkt)

Wilma (73) heeft haar hele leven gefietst, toch oefent ze nu opnieuw: ‘Lastig om naar links en rechts te kijken’

Fietslessen voor volwassenen, klinkt dat je gek in de oren? Toch is er genoeg animo voor deze lessen. Regiogenoten, die vanuit het buitenland hier zijn komen wonen, proberen zo te leren fietsen. En ook ouderen die altijd hebben gefietst, krijgen een opfriscursus. We namen een kijkje in Mijdrecht.

