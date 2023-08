Boer Hugo krijgt pas na 4,5 jaar toestemming voor windmolen: ‘Het is om te huilen’

fotocolumn Janniek (26) is verslaafd en geeft zichzelf een hondje voor één jaar herstel: ‘Het is een echte kermisat­trac­tie’

Janniek Klein Zandvoort (26) traint samen met zijn vriendin Jeltje (23) hun hondje Shaffy (5 weken). Janniek: ,,We hebben geen geld voor een cursus, we doen het zelf. Jeltje woont hier in Utrecht en ik in Den Bosch.’’