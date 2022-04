Boer Piet moest wéér 150.000 kippen laten ruimen om vogelgriep en pleit voor vaccinatie: ‘Is elk jaar raak’

Het is voor de derde keer dat Wiltenburg deze dagen door de lege stallen loopt. ,,Ik ben helaas ervaringsdeskundige, dus ik weet waar ik aan toe ben. We hebben alle stallen schoongemaakt. Nu kan er voor de eerste keer worden ontsmet en volgende week nog een keer. Na controle kunnen we er eerst 25 verklikkerkippen per hok in doen. Als die na een week nog niet ziek zijn, kunnen we beginnen met kippen in alle vijf de hokken.’’