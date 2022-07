Boeren blokkeren Jumbo-distributiecentrum in Woerden: toegangswegen vol met vrachtwagens

Zo’n vijfentwintig trekkers staan voor de in- en uitgang van het distributiecentrum aan de Finse Golf. De politie is aanwezig, net als burgemeester Victor Molkenboer. Hij is in gesprek met de agrariërs en hoopt op deze manier dat de boeren vertrekken.



Of de boeren dat willen, is nog maar de vraag. Volgens een fotograaf die ter plaatse is, willen de agrariërs het hele weekend blijven. Voor het hek hebben ze een tafel en bankjes neergezet. Door de blokkeeractie kunnen vrachtwagens het terrein niet op of af. De boeren hebben een hek vrijgelaten, zodat personeel van het distributiecentrum er wel langs kan. Op toegangswegen staan veel gestrande vrachtwagens. De politie houdt de situatie in de gaten. Boven het gebied hangt ook een politiehelikopter.