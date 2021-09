Boeren boos over plan voor uitkopen of onteigenen: ‘Dag na de Formule 1 hebben wij het weer gedaan’

A12 én Boerendijk tegelijk dicht, transport­be­drij­ven vrezen grote problemen: ‘Wie verzint dit?’

6 september Een overlap in de afsluiting van de A12 en de Boerendijk in Woerden. ,,Dit is echt onvoorstelbaar. Hierdoor moet bijna alles naar het westen via de bebouwde kom, los van de Burgemeester van Zwietenweg die wel vol zal staan’’, verzucht Peter de Vries, directeur van Snel Shared Logistics in Woerden.