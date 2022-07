Boeren staken protest bij distributiecentrum Jumbo: ‘Willen niet dat de trekkers weggesleept worden’

UPDATEDaar stonden ze weer: protesterende boeren bij het distributiecentrum van de Jumbo in Woerden. In alle vroegte blokkeerden ze met trekkers de poorten. Relatief lang duurde de protestactie deze keer niet.

Het is 03.00 uur als de eerste trekkers in de verte opdoemen bij het Jumbo-distributiecentrum. Een dertigtal trekkers wordt geparkeerd voor de in- en uitgang. Voor de poort wordt een tafel uitgeklapt. Een aantal boeren ploft neer op een bankje. De koffiepot wordt van stal gehaald en de eerste mokken worden gevuld.

De boeren zijn geen onbekende bij het distributiecentrum aan de Finse Golf. Eerder deze week stonden ze er ook al. Toen blokkeerde ze meer dan 24 uur de poorten. Waarom ze er vandaag weer staan? ,,We willen dat het CBL (de koepelorganisatie van supermarkten, red.) in actie komt. Ze moeten een steviger signaal afgeven aan het kabinet", legt boer Jan uit. De boer uit Breukelen is een van de bedenkers van de actie. ,,De wekker ging al vroeg vannacht. Om 02.00 uur was ik wakker.”

Volledig scherm Burgemeester in gesprek met een van de boeren en de politie. © Egberts Media

Het protest verloopt gemoedelijk. Terwijl toegangswegen vol stromen met gestrande vrachtwagens (ze staan zelfs op de Europabaan stil), gaan burgemeester Victor Molkenboer en agenten het gesprek aan met de agrariërs. Niet alleen op de grond is de politie aanwezig, ook vanuit de lucht wordt het protest in de gaten gehouden. ,,De politiehelikopter vliegt hier puur om de situatie te monitoren", meldt een politiewoordvoerder.

Rond 08.00 uur drinken de boeren ‘nog een bakkie koffie'. Daarna besluiten ze te vertrekken. ,,We willen niet dat onze trekkers worden weggesleept. Daarom gaan we nu weg.” Even later worden de bankjes ingeklapt en ingeladen en stappen de boeren weer in hun trekker. In een stoet en luid toeterend vertrekken ze richting de Steinhagenseweg. Daar wordt volgens een voorbijganger kortstondig een rotonde geblokkeerd. Daarna verdwijnen de boeren uit het zicht.

Volledig scherm © Egberts Media

Niet de eerste keer

Afgelopen week stonden de boeren ook al bij het distributiecentrum. Een aantal van hen bracht toen de nacht door in een caravan. Boer Thijs had het minder luxe en sliep tegen een boom. ,,Het doel heiligt de middelen", vertelde hij toen tegen het AD. Na ruim een dag vertrokken de boeren met hun trekken bij het distributiecentrum.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.