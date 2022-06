Boeren verzamelen met trekkers bij op- en afrit A12: ‘Strijden voor onze toekomst’

Op het viaduct vlakbij de op- en afrit van de snelweg staat een tiental trekkers. De sfeer is volgens omstanders ontspannen, boeren praten met elkaar. ,,Na een dag hard werken op de boerderij gaan we nu strijden voor onze toekomst", zegt een van de boeren tegen een aanwezige persfotograaf.

Ook elders in de regio kwamen boeren vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Bergambacht kapten boeren honderd oude knotwilgen.