Bomen zijn doorn in het oog voor bewoner: ‘Het is zonde van het geld’

GOUDEN POLLEPEL Terwijl de horecaprij­zen noodgedwon­gen stijgen, valt de rekening in dit restaurant lager uit

We zitten met ons hoofd in een grote plant, maar de bediening grijpt adequaat in. Die gaat ook soepel om met een voorgestelde wijziging van het keuzemenu. We hebben last van een bezoeker die een luchtje op heeft en de rekening valt lager uit dan bij een bezoek in 2017.

26 juni