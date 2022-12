Boodschappen doen met kerst? Bij deze supers kun je terecht

In de gemeentes Nieuwkoop, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Oudewater zijn op eerste kerstdag alle supermarkten dicht. In de Krimpenerwaard, Montfoort, Alphen en Waddinxveen is een supermarkt geopend op 25 december. In Woerden en Kaag en Braassem zijn dat er twee. Zuidplas en De Ronde Venen lijken meer mee te gaan in het landelijke gemiddelde. Hier zijn vijf supermarkten geopend. Dat komt in Zuidplas neer op 71 procent en in De Ronde Venen op 50 procent van de supers.