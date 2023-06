Bordeel in woning in binnenstad van Woerden gesloten

Camera's op station Woerden moeten korte metten maken met vernielin­gen aan liften

Het NS-station in Woerden wordt nog dit jaar voorzien van camera’s waarmee de liften in de gaten worden gehouden. De apparatuur is al besteld, zegt Prorail. ,,De komende maanden worden ze geplaatst op vijftien stations en Woerden is een van de eerste’’, zegt Jeroen Wienen van Prorail.’’