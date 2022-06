Boze boeren met tractor op A12, politie grijpt niet in: ‘Mogelijk krijgen ze achteraf een boete’

De boeren gingen - tegen de regels in - de snelweg op bij Nieuwerbrug. De stoet met tractoren had een lengte van zeker 500 meter lang. Automobilisten probeerden de stoet te passeren via de vluchtstrook. De politie reed mee met de stoet, maar haalde de boeren niet van de snelweg.



,,We kijken per situatie of we wel of niet ingrijpen. Veiligheid speelt daarin een belangrijke rol. Als we een grote stoet midden op de snelweg laten stoppen, kan dat voor onveilige situaties zorgen", legt een woordvoerder van de politie Midden-Nederland uit. ,,Handhaven kan ook achteraf gebeuren. We kunnen de kentekens van de tractoren noteren en achteraf een boete opsturen naar de deze boeren.”