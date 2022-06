Woerdense politiek kijkt opnieuw naar subsidie-aanvraag voor bedreigd AutoMaatje

In de tussentijd moet het project met subsidie van de gemeente draaiende worden gehouden. De in de gemeenteraad breed gedragen motie wordt donderdag ingediend. Lotte Ruyten van de Stichting Thuishuis Woerden, waar AutoMaatje onderdeel van uit maakt, is blij met de steun, maar nog niet helemaal gerust op een goede afloop.

Het AutoMaatje moet overeind blijven, vindt de politiek.

Het bericht dat AutoMaatje wellicht moet stoppen heeft volgens haar onder de ouderen veel onrust veroorzaakt. Voor hen zou het stopzetten van een deel van de subsidie (totaal 40.000 euro) betekenen dat zij op een andere manier vervoer moeten regelen naar familie of activiteiten. Zeker 800 Woerdense ouderen maken jaarlijks gebruik van AutoMaatje. Zij betalen 36 cent per kilometer aan de vrijwilliger die de rit voor hen verzorgt in zijn eigen auto.

Al deze ritten worden gepland door een betaalde kracht. In de ogen van de wethouder is de ‘ureninzet van deze betaalde coördinator hoog in vergelijking met andere AutoMaatjes.’ Maar volgens de Stichting Thuishuis en de gemeenteraad heeft het Woerdense project AutoMaatje gezien zijn opzet een andere ‘maat’ dan de AutoMaatjes in andere plaatsen en kan daarom niet zomaar hiermee vergeleken worden.

