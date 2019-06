Bram van der Vlugt in nieuwste film van Rundfunk-duo

Het duo van Rundfunk is bekend door de tv-serie van KRO-NCRV met de scènes waarin Van de Velde en Van Kalmthout leerlingen van een middelbare school spelen. In de televisieserie excelleerde Pierre Bokma als de foute leraar Duits en was te zien hoe wiskundedocent Barteljaap (Jochem Nooyen) hopeloos verliefd leek te worden op een minderjarige leerling. Dit alles onder toeziend oog van de conrector, gespeeld door Kees Hulst.



Hoewel de serie op televisie geen vervolg kreeg, zette het duo de stap naar het theater met hun voorstelling Wachtstumsschmerzen waarmee ze direct de prestigieuze theaterprijs Neerlands Hoop wonnen.



Komend najaar beginnen de try-outs voor de tweede theatervoorstelling van Rundfunk: Todesangstschrei, te zien op 29 april 2020 in de Goudse Schouwburg en al uitverkocht. Op 1 februari is de voorstelling te zien in theater Castellum in Alphen.



Of Van der Vlugt de Duitse leraar (Pierre Bokma) voorbij gaat streven in populariteit wordt nog even afwachten, want de film verschijnt in 2020.