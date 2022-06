Brand in elektrische auto blussen is pittige klus: is de brandweer daar wel goed op voorbereid?

Organisa­tie triatlon Nieuwkoop verbaasd na ontnemen NK-sta­tus: ‘Afzeggen had ons trouwe vrijwilli­gers gekost’

Dat Joost Somsen uit Eibergen de snelste tijd sinds 2014 noteerde in de triatlon van Nieuwkoop was opvallend. Maar niet het gesprek van de dag. Een dag voor de wedstrijd zette de NTB een streep door de NK-status in Nieuwkoop.

13 juni