Brandweer lang bezig met brandende hooibalen in Kamerik

Boer Jan haalt spandoek aan elektrici­teits­mast toch maar weg: ‘Ik riskeerde volgens de politie een celstraf’

Veehouder Jan Anker in Woerden heeft het na een week door TenneT ontdekte spandoek aan de elektriciteitsmast op zijn weiland langs de A12 toch maar verwijderd. ,,De politie vertelde dat het bij wet verboden is iets aan zo’n mast te bevestigen en dat ik een gevangenisstraf riskeer. Dat is het me niet waard.’’

