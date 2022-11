De brandweerpost in Zegveld gaat op de schop. Uit onderzoek blijkt dat de kazerne zodanig kan worden verbouwd, dat deze weer past bij de eisen van deze tijd. Nieuwbouw is daardoor niet meer noodzakelijk. Bij de verbouwing wordt het monumentale karakter van het gebouw zo goed mogelijk in ere gehouden.

Het gebouw wordt tegelijk ook (bijna) energieneutraal gemaakt. ,,Volgend jaar vinden de voorbereidingen plaats, de renovatie is in 2024", laat de gemeente weten.

Eerder dit jaar bleek dat er in Zegveld geen geschikte plek beschikbaar is waar op korte termijn een nieuwe brandweerpost kan komen. Daarom is onderzocht of een verbouwing een oplossing kan bieden voor het ruimtetekort en de eisen van de Arbo-wetgeving. Dit blijkt inderdaad het geval volgens zowel de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) als de gemeente.

Zolderverdieping

Door de zolderverdieping aan te passen, kunnen de instructie- en ontspanningsruimte naar de verdieping. Op de begane grond komt er dan ruimte voor gescheiden sanitaire voorzieningen, een aparte omkleedruimte en een aparte kantoorruimte. Voor een goede arbeidshygiëne worden ‘schone’ en ‘vuile’ bewegingen in het gebouw van elkaar gescheiden.

Quote Het is de bedoeling om eind dit jaar nog de plannen klaar te hebben Gemeente Woerden

De brandweerkazerne in Zegveld is overigens een gemeentelijke monument. Bij de renovatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden. Het gaat dan om de structuur van het gebouw, de bouwelementen en de materialen.

Het plan voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Harmelen verloopt minder vlotjes. ,,Dit vanwege het ontbreken van interne capaciteit", stelt de gemeente. ,,Het is de bedoeling om eind dit jaar nog de plannen klaar te hebben zodat er duidelijkheid gegeven kan worden over de start van de voorbereiding voor nieuwbouw.”

Ontheffing

In de gemeente De Ronde Venen komt eveneens een nieuwe kazerne. Het provinciebestuur heeft ontheffing verleend aan de gemeente voor nieuwbouw aan de Burgemeester des Tombeweg in Abcoude, gelegen buiten het stedelijk gebied. De provincie waakt over de kwaliteit van het landelijk gebied en moet daarom toestemming geven voor nieuwbouw in dit gebied.

De gemeenten gaan weliswaar over de kazernes, maar de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gaat over de brandweer en de brandweerlieden. Uit een inventarisatie van de VRU is gebleken dat de huidige brandweerkazerne van Abcoude niet aan de minimale vereisten voldoet en dat die op deze plek ook niet geschikt voor gemaakt kan worden. Dat heeft onder meer te maken met de ligging en het ontbreken van mogelijkheden om uit te breiden.

Het Rondeveense gemeentebestuur heeft eerder een zogeheten locatieonderzoek laten uitvoeren naar een nieuwe brandweerkazerne. Op grond van een aantal criteria, waarvan opkomsttijd, ligging aan hoofdrijroute en geluidsoverlast de voornaamste zijn, zijn negen plekken onderzocht en beoordeeld.

Verstedelijking

Binnen het bestaand stedelijk gebied van Abcoude zijn geen geschikte locaties gevonden, stelt het gemeentebestuur. Het terrein aan de Burgemeester des Tombeweg is het meest geschikt maar het ligt buiten de verstedelijking. Daarom moest de provincie deze locatie goedkeuren.

Het voordeel van dit terrein is dat het mooi aansluit op de aanwezige carpoolplaats. Ook grenst het aan gronden die in de volksmond de ‘Bon-gronden’ worden genoemd; een lap grond tussen het stedelijk gebied van Abcoude en de A2 in.

