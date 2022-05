Breuk in CDA De Ronde Venen; twee raadsleden vormen samen fractie

VOETBAL TOTAAL Woerden kampioen, Alphia kan de platte kar gereed maken en dit gebeurde nog meer op de voetbalvel­den

Voor SC Woerden kwam zaterdag een einde aan de spanning. Met een overwinning op achtervolger Zwammerdam verzekerde de vierdeklasser zich van het kampioenschap. Voor andere clubs stijgde de spanning in de voorlaatste speelronde juist tot grote hoogte. Zo profiteerde Koudekerk van de eerste nederlaag van Teylingen en is de ploeg van trainer Jarno Verweij plots favoriet voor de titel. Alphia vergrootte de voorsprong op FC Oudewater. ROAC hangt in de eerste klasse aan een zijden draadje en heeft volgende week maandag een wonder nodig voor het ontlopen van rechtstreekse degradatie. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.

29 mei