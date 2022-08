Brug al anderhalve dag in storing, bootjes liggen stil: ‘Een deel van ons vaarplan in het water’

Met drie familieleden zijn ze een weekje aan het varen door Nederland en nu op weg naar huis. De vier hebben ‘geluk’, want ze zijn pas in de loop van woensdagochtend in Oudewater aangekomen. Anderen liggen hier al sinds dinsdagmiddag. ,,Het is niet de eerste keer dat we pech hebben. Door werkzaamheden op de Amstel bij Amsterdam hebben we ook al moeten omvaren.’’ Het valt in het niet, zegt het gezelschap, met de mooie tocht via de Vecht en door Woerden.