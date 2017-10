Buiten kantooruren pinnen in Harmelen onmogelijk

Geld opnemen in Harmelen is buiten kantooruren bijna onmogelijk. Inwoners klagen dat de pinmogelijkheden in hun dorp zo beperkt zijn geworden. De Rabobank kent de klachten, maar een geldautomaat waar je altijd bij kunt, is er voorlopig nog niet.

Een half jaar geleden waren er nog twee geldautomaten in de Kalverstraat. In mei sloot de Rabobank haar automaat vanuit veiligheidsoverwegingen. Begin juli werd de automaat van de ING na een mislukte plofkraak weggehaald.

Sindsdien zijn Harmelenaren aangewezen op de geldautomaat van de Rabobank in het Dorpshuis aan de Schoollaan, dat iedere werkdag van 10.00 tot 17.00 uur open is. Verder kan er geld worden opgenomen bij de Emté en Primera. Bij deze laatste winkel kunnen alleen ING-klanten terecht. ,,Daar krijgen we veel reacties op”, aldus een medewerkster.

Leeg

Ook bij supermarkt Emté zijn de mogelijkheden beperkt. ,,We hebben een automaat die we iedere ochtend zelf vullen”, legt Martin van der Lit uit. ,,Omdat er steeds minder contant betaald wordt, hebben wij ook steeds minder briefgeld om in de automaat te doen. Daardoor is de pinautomaat vaak leeg.”

Als alternatief biedt de supermarkt klanten de mogelijkheid om aan de kassa geld op te nemen. Van der Lit: ,,Maar ook daar is het contante geld beperkt dus het houdt een keer op.”

De kritische geluiden hebben ook het Dorpsplatform bereikt. ,,Doordat de Rabobank hier jaren een kantoor had, zijn veel Harmelenaren klant geworden”, vertelt voorzitter José van Engelen. ,,Zij zijn nu teleurgesteld in de service- en dienstverlening van de bank.”

Dichtbij

Rabobank Utrecht kent de kritiek. Meerdere Harmelenaren uitten hun onvrede tijdens de Septembermarkt bij de kraam van de bank. ,,We kijken hoe we dichtbij de klanten kunnen blijven”, legt woordvoerster Marjolein Salari uit. ,,Bijvoorbeeld door onze Seniorenservice, aanwezigheid op de markt of door thuisbezoekmogelijkheden.” Ondertussen onderzoekt Rabobank Nederland of de geldautomaat in de Kalverstraat in de toekomst weer open kan.

Van Engelen vermoedt dat Harmelenaren moet wennen aan de situatie. ,,Ik betwijfel of iedereen weet dat je kunt pinnen in het Dorpshuis.”