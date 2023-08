Burenruzie zou achter beschuldiging van houden ‘huisslaaf’ zitten: ‘Verklaringen schetsen ander beeld’

Jeugdarts Hajo ziet mentale problemen bij jongeren ‘enorm toenemen’, met dit idee wil hij ze helpen

Met het nieuwe schooljaar voor de deur maakt de Utrechtse GGD-jeugdarts Hajo Krol zich zorgen over de toenemende mentale problemen onder middelbare scholieren. Wekelijks heeft hij meerdere jongeren in zijn spreekuur die kampen met mentale klachten, stress en slecht slapen. Zijn idee: laat scholen lesgeven in mentale gezondheid.