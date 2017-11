Burgemeester laat drugspand in Oudewater drie maanden sluiten

Op grond van het zogenaamde Damocles-beleid kan de burgemeester panden (tijdelijk) sluiten waar de politie drugs aantreft. Verhoeve: ,,Hennepteelt is minder onschuldig dan het lijkt. Het is een misdrijf en dus strafbaar. Bovendien is een hennepkwekerij gevaarlijk voor de omgeving, want er kan bijvoorbeeld brand ontstaan. Daarom roepen wij inwoners op om voor hun eigen veiligheid melding te doen van criminele praktijken.’’