Burgemeester sluit pand in Woerden voor een jaar na schietpartij en vondst harddrugs

update met videoBij een schietpartij aan de Leidsestraatweg in Woerden is in de nacht van dinsdag op woensdag een 59-jarige man uit Woerden gewond geraakt. In het pand zijn harddrugs aangetroffen. Het slachtoffer is aangehouden en de woning blijft op last van de burgemeester een jaar dicht.

Volgens getuigen waren er meerdere personen betrokken bij het schietincident, dat zich buiten op straat heeft afgespeeld. De verdachten waren donker gekleed en hadden bivakmutsen op. Het is nog onduidelijk hoeveel van hen er hebben geschoten. De daders hebben mogelijk gebruik gemaakt van een Audi Q3 of een soortgelijk voertuig. De politie heeft getuigen gevraagd zich te melden.

Het schietincident vond plaats rond 2.15 uur. De politieagenten die als eerste aankwamen, verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. De man werd ernstig gewond met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar, heeft de politie laten weten. In zijn huis werd een grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. De Woerdenaar is daarom vanmorgen aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet.

Het slachtoffer woont sinds een paar maanden in het pand, vertelt de eigenaar op de ochtend na de schietpartij. Het gaat om iemand die van origine uit Woerden komt en die hier wilde terugkeren nadat hij in een andere provincie had gewoond. ,,Maar u weet: de woningschaarste, dus hier tijdelijk wonen is een goede oplossing, zolang hij zich oriënteert op definitieve huisvesting”, zegt de eigenaar.

Woning

In de woning aan de Leidsestraatweg was voorheen een sanitairwinkel gevestigd. De eigenaar daarvan is gestopt, waarna het pand tot woonruimte werd verbouwd. De huidige eigenaar heeft al contact gehad met zijn huurder.

Burgemeester Molkenboer zegt geschokt te zijn over de schietpartij in de straat. ,,Het heeft natuurlijk nogal impact op bewoners in de buurt.” Voor omwonenden heeft de politie inmiddels Slachtofferhulp geregeld. Zij kunnen daarvan gebruikmaken als dat nodig is.

De politie heeft het pand meteen afgesloten voor onderzoek. Molkenboer: ,,Wij hebben besloten dat het pand een jaar lang dicht blijft. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel, omdat er harddrugs zijn aangetroffen. De politie doet nog onderzoek in het pand.”

Om hoeveel drugs het gaat, kan Molkenboer niet zeggen. ,,Dat laat ik aan de politie. Maar voor ons is de aanwezigheid van harddrugs reden om het pand voor de duur van een jaar te sluiten.”

Weinig meegekregen

De meeste omwonenden hebben weinig van het nachtelijke incident meegekregen. Een enkeling heeft twee knallen gehoord, maar dacht daarbij aan vuurwerk. Bewoners van flats aan de Hobbemastraat hebben evenmin wat gemerkt. ,,Wij slapen aan de andere kant”, zegt een vrouw, die net het flatgebouw verlaat.

De wijk lijkt niet erg geschrokken te zijn van het incident. Woensdagmiddag is het nog altijd rustig op straat. Tegenover het pand aan de Leidsestraatweg staat een speeltuintje en ligt een voetbalveldje. Spelende kinderen zijn hier en bij de andere speeltoestellen in de wijk nauwelijks te vinden.

Een vrouw die een ommetje maakt langs de flats in haar wijk, is nuchter onder de situatie. ,,Het is achter mijn huis gebeurd, maar ik heb er niets van gehoord. Daardoor voelt het toch als een ver-van-mijn-bed-show.”

De schietpartij is niet het gesprek van de dag voor omwonenden, laten twee woonbegeleiders weten. ,,Wij zijn hier vandaag langs geweest bij heel veel bewoners, maar niemand heeft er iets over gezegd tegen ons. Het leeft niet echt denk ik. Alhoewel, mensen praten hier sowieso niet erg veel.”

Iemand die wel is geschrokken van het incident, is Esther Kooijmans. ,,Sinds gisteren werk ik in de kledingwinkel hiernaast. Toen kwam de burgemeester nog langs. En vandaag is er een schietpartij. Het is hier in ieder geval niet saai”, grapt ze. ,,Maar ik vind het wel beangstigend. Zo’n schietincident komt toch wel erg dichtbij op deze manier.”

Koningsdag

Vorig jaar, op Koningsdag, vond er in het nabijgelegen winkelcentrum Tournoysveld een schietpartij plaats. Toen raakte niemand gewond. Een motorrijder schoot op een auto. De schutter werd opgepakt. En halverwege dit jaar vond er iets verderop op de Leidsestraatweg een woningoverval plaats. De bewoner raakte daarbij niet gewond.

