Burgemeester van Woerden doet aangifte vanwege lekken geheime stukken over Ferm Werk

van wieg tot graf Toen Elly (1946-2022) ziek werd, berustte ze zich in haar lot: ‘Ze vond dat ze een mooi leven had gehad’

Je mag rustig zeggen dat Elly Langerak een bekende persoon was. Als vakleerkracht handwerken gaf ze jarenlang les op diverse basisscholen in Woerden en Papekop. De leerlingen groeiden met haar mee. Ze was creatief en kunstzinnig. ,,Ze werkte ook heel snel’’, zegt echtgenoot Teunis. ,,El Snel was haar bijnaam.’’ Bezige bij had ook gekund.

