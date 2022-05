Busje kantelt na frontale botsing: moeder en kinderen komen met de schrik vrij

Eíndelijk weer samenzijn met Suiker­feest: 'Ramadan is niet alleen vasten, maar banden met familie aanhalen’

De ramadan is afgelopen, maandag is het Suikerfeest. Na twee coronajaren konden moslims dit jaar weer samenkomen tijdens iftars en in de moskee. Saliha Bochhah en haar man Farid Habyby uit Gouda vertellen over hoe zij deze belangrijke maand hebben ervaren.

2 mei