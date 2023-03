Busvervoer ligt plat door staking: geen enkele bus van Syntus rijdt vandaag in regio Woerden

Om deze reden zijn gemeenten in Utrecht flink meer geld kwijt aan de verkiezin­gen

De verkiezingen voor de Provinciale Staten kosten gemeenten in Utrecht-West meer dan de vorige. Vooral het toegankelijk maken van stemlokalen loopt in de papieren. In De Ronde Venen zijn de kosten het hoogst, maar daar wordt dan ook nog gestemd over een nieuw gemeentehuis.