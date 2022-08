Buurt ongerust over extra kadavers bij kippenboer: ‘Zijn bang dat ze ziek worden van mijn kippen’

Normaal is woensdag kadaverdag bij kippenboer Wiltenburg in Hekendorp. Maar sinds een paar weken haalt het destructiebedrijf bij het pluimveebedrijf dagelijks tonnen met dode kippen op, aldus de omwonenden. Ze zijn verontrust. ,,Toch niet weer vogelgriep?”

De ene keer zijn het zes containers met dode kippen, de andere keer twee of drie. Op een dag stonden er zelfs 13 vaten, telden de omwonenden. Maar het meest verontrustend is, aldus de bewoners, dat de containers met dode dieren sinds een paar weken elke dag bij het pluimveebedrijf Wiltenburg in Hekendorp langs de kant van de weg staan.

,,Normaal is dat alleen woensdag”, vertelt een bewoner, die namens andere bezorgde bewoners bij zowel gemeente Oudewater als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan de bel heeft getrokken. Hij vreest dat wellicht voor de vierde keer in korte tijd bij het pluimveebedrijf vogelgriep is uitgebroken.

Wiltenburg ligt al jaren onder vuur en is eerder dit jaar voor de derde keer getroffen door vogelgriep. Omwonenden klagen over geluids- en geuroverlast. Onderzoek van de GGD heeft uitgewezen dat de kippenboer zich qua geluid en geur aan de normen houdt, maar dat het wel wenselijk is beide terug te dringen.

Opstartproblemen

Eigenaar Piet Wiltenburg en omwonenden praten al jaren niet meer met elkaar. De pluimveehouder is dan ook niet blij dat zij weer hebben geklaagd. ,,De bewoners zijn bang dat ze ziek worden van mijn kippen. Dat is kolder. Zo kan ik ook bang zijn dat ik ziek word van de paarden die 400 meter van ons vandaan lopen.”

Volgens de eigenaar van het pluimveebedrijf is bij hem geen vogelgriep geconstateerd. ,,De NVWA heeft hier afgelopen vrijdag nog een controle uitgevoerd.” De gemeente Oudewater bevestigt dit.

Wat is er dan wel aan de hand? ,,Ik heb even opstartproblemen gehad”, legt hij uit. ,,Na de vogelgriep heb ik een deel van de nieuwe kippen elders moeten opfokken. Toen die hier kwamen, heeft een deel het niet overleefd. Dat heeft me een paar honderd extra kippen gekost. Het probleem is alweer over.”

