Buurt zamelt geld in voor geliefde pakketbezorger Abdel: ‘Zulke lieve berichten doen echt wat met je’

Relaxen met een cocktail en lekker eten in je ligbedje: het strandpa­vil­joen op GOUDasfalt wordt ‘beachy’

Na een slepende ruzie met Jeroen Hotze van De Vrijheid is het paviljoen op het terrein sinds eind vorig week in handen van GOUDasfalt. En nu het gesoebat voorbij is, kan de grote verbouwing beginnen. Voor de nieuwe uitbaters, die er iets ‘unieks’ van willen maken.

7 juli