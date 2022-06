Buurtbatterij kan oplossing zijn voor file op het elektriciteitsnet

Buurtbatte­rij in Woerden staat weer aan

De buurtbatterij in de Schilderswijk in Woerden is weer aangezet. Eigenaar BAM heeft op verzoek van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) extra voorzorgsmaatregelen genomen voor het geval de batterij in brand mocht vliegen. De kans hierop is heel klein.

15 januari