Buurtvaders Nouri en Yassin houden 's avonds oogje in het zeil op straat: ‘Geen belerend vingertje omhoog’

Dat toezicht is wel nodig, zegt Issam Tahiri van het jongerenwerk Impact in Woerden. ,,Na zonsondergang, nu rond 20.30 uur, mag er gegeten worden. De jeugd trekt er op uit, koopt in de stad wat eten en drinken en klit zeg maar rond middernacht samen. Met z’n tweeën gaat het nog wel, gedrieën ook, maar als de groep te groot wordt, is er kans op geluidsoverlast en dus klachten van buurtbewoners.’’ De buurtvaders willen voorkomen dat het zover komt. ,,Het is meer dan op problemen afgaan en optreden. We proberen met praten juist te voorkomen dat het uit de hand loopt’’, zegt Tahiri.